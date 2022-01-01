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01.01.2022 (18:00)

На Северном флоте состоится Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

6 января на ледовой площадке в поселке авиаторов Северного флота Североморск-3 Мурманской области состоится Новогодний блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги.

В турнире примут участие детские команды «Спутник», «Торос» и «Палубник» представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

В команду «Спутник» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты и береговых войск, в «Торос» – центра материально-технического обеспечения Северного флота, в «Палубник» – палубной авиации флота.

Торжественная церемония открытия блиц-турнира начнется в 10:00, игры детских команд пройдут по круговой системе, каждая команда сыграет с каждой.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Спорт , Военно-Морской Флот , Северный флот
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