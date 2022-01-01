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01.01.2022 (15:30)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО совершат более 4 тысяч прыжков с парашютом в 2022-м году

В 2022-м году разведывательные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнят более 4 тысяч прыжков с парашютом на территории Московской и Нижегородской областей.

Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланирована на ночное время суток – к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «отлично».

Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2022 году выполнят более 10 тысяч специальных задач в рамках учений разного масштаба.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения , Воздушно-десантная подготовка
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