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01.01.2022 (14:30)

Более 6 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО обеспечивали в новогоднюю ночь боеготовность в нарядах и караулах

Более 6 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в новогоднюю ночь обеспечивали боеготовность в нарядах и караулах.

Для военнослужащих по призыву, которые не несли боевое дежурство, были организованы праздничные столы в подразделениях. В казармах накануне праздника были установлены елки в соответствии с правилами пожарной безопасности. В подразделениях транслировались фильмы и новогодние развлекательные программы.

В течение всех новогодних праздников военнослужащих ждут спортивные и культурные мероприятия. Клубы в соединениях и воинских частях будут работать ежедневно. Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевое дежурство
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