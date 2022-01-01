01.01.2022 (13:30)

Более 5 тыс. жителей Ставрополья и Кубани в 2021 году изъявили желание служить в войсках ЮВО

Более 5 тыс. жителей Ставрополья и Кубани в 2021 году обратились в пункты отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить службу в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа (ЮВО).

На выбор кандидатам было предоставлено более 100 различных специальностей для службы в соединениях и частях общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Стоит отметить, что в 2021 году возросло количество кандидатов с высшим образованием, желающих заключить контракт с Министерством обороны, но не прошедших службу по призыву. Граждан данной категории было отобрано более 500 человек.

Повышение интереса к военной службе обусловлено престижем Вооруженных сил РФ, ежегодным повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечением постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования.

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