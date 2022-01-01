01.01.2022 (13:00)
Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность во время новогодних праздников в Новочеркасске
Около 30 патрулей военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во время новогодних праздников ежедневно будут вести патрулирование военных городков Новочеркасского гарнизона и объектов Минобороны. Также представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.
Кроме того, военнослужащие воинских частей гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут патрулировать территорию железнодорожного вокзала Новочеркасска.
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