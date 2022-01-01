Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2022 (13:00)

Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность во время новогодних праздников в Новочеркасске

Около 30 патрулей военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во время новогодних праздников ежедневно будут вести патрулирование военных городков Новочеркасского гарнизона и объектов Минобороны. Также представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

Кроме того, военнослужащие воинских частей гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут патрулировать территорию железнодорожного вокзала Новочеркасска.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Для военнослужащих соединения РХБ защиты ЮВО в Волгоградской области новогодние праздники станут спортивными
В войсках 58-й общевойсковой армии ЮВО состоялись комплексные тренировки с дежурными подразделениями
Экипажи боевых кораблей КФл завершили первый этап подготовки к выходу в море
Более 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Метки:
Военная полиция , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false