01.01.2022 (13:00)

Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность во время новогодних праздников в Новочеркасске

Около 30 патрулей военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во время новогодних праздников ежедневно будут вести патрулирование военных городков Новочеркасского гарнизона и объектов Минобороны. Также представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

Кроме того, военнослужащие воинских частей гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут патрулировать территорию железнодорожного вокзала Новочеркасска.

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