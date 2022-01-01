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01.01.2022 (12:30)

Для военнослужащих соединения РХБ защиты ЮВО в Волгоградской области новогодние праздники станут спортивными

Для военнослужащих соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, новогодние праздники станут спортивными.

Спортивные праздники с проведением соревнований по подвижным играм, семейные эстафеты на призы командования соединения запланированы для военнослужащих всех категорий и членов их семей, а также для гражданского персонала.

Мероприятия пройдут как в пункте постоянной дислокации, так и на природе в специально оборудованных местах. На всех мероприятиях организовано постоянное медицинское сопровождение, а военнослужащие подразделения обеспечения угостят всех горячим сладким чаем и полевой кашей.

Кроме того, программа спортивно-массовой работы во время январских праздников включает в себя занятия по физической подготовке в спортивных залах, где военнослужащие занимаются армейским рукопашным боем, выполняют упражнения на перекладине, брусьях и других спортивных снарядах в установленные распорядком дня часы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Южный военный округ
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