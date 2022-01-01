01.01.2022 (12:00)
В войсках 58-й общевойсковой армии ЮВО состоялись комплексные тренировки с дежурными подразделениями
В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа проведены комплексные тренировки с подразделениями усиления.
По замыслу тренировок, группы условных диверсантов пытались захватить различные военные объекты. Подразделения дежурных сил оперативно прибыли к местам выполнения задач, выполнили блокирование и задержание условных вооруженных нарушителей.
Накануне новогодних праздничных дней также были проверены силы и средства подразделений, оружие и экипировка, владение специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.
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