01.01.2022 (12:00)

В войсках 58-й общевойсковой армии ЮВО состоялись комплексные тренировки с дежурными подразделениями

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа проведены комплексные тренировки с подразделениями усиления.

По замыслу тренировок, группы условных диверсантов пытались захватить различные военные объекты. Подразделения дежурных сил оперативно прибыли к местам выполнения задач, выполнили блокирование и задержание условных вооруженных нарушителей.

Накануне новогодних праздничных дней также были проверены силы и средства подразделений, оружие и экипировка, владение специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

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