01.01.2022 (11:30)
Экипажи боевых кораблей КФл завершили первый этап подготовки к выходу в море
Моряки Каспийской флотилии (КФл) завершили первый этап подготовки к выходу в море. В пункте базирования надводных кораблей под руководством командиров соединений проведен прием специальных курсовых задач К-1, проверена организация повседневной службы и подготовки корабля к бою и походу.
На данный момент успешно сдали курсовые задачи экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» и «Астрахань», а также рейдовых и базовых тральщиков.
В течение месяца более 30 экипажей боевых кораблей, катеров и судов обеспечения КФл проводили различные корабельные учения и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты.
К концу января экипажи всех кораблей и судов обеспечения КФл завершат отработку и сдачу аналогичных курсовых задач. Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.