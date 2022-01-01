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01.01.2022 (11:30)

Экипажи боевых кораблей КФл завершили первый этап подготовки к выходу в море

Моряки Каспийской флотилии (КФл) завершили первый этап подготовки к выходу в море. В пункте базирования надводных кораблей под руководством командиров соединений проведен прием специальных курсовых задач К-1, проверена организация повседневной службы и подготовки корабля к бою и походу.

На данный момент успешно сдали курсовые задачи экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» и «Астрахань», а также рейдовых и базовых тральщиков.

В течение месяца более 30 экипажей боевых кораблей, катеров и судов обеспечения КФл проводили различные корабельные учения и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты.

К концу января экипажи всех кораблей и судов обеспечения КФл завершат отработку и сдачу аналогичных курсовых задач. Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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