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01.01.2022 (11:00)

В Сухопутных войсках спланировано проведение 10 совместных международных учений в 2022 году

В рамках международного военного сотрудничества в 2022 году спланировано проведение 10 совместных учений с подразделениями Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств.

За пределами Российской Федерации будет проведено шесть совместных учений: российско-алжирское военное учение, российско-ланкийское учение, российско-лаосское учение «Ларос-2022», российско-пакистанское учение «Дружба-2022», совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) ОДКБ «Рубеж-2022», учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022».

На полигонах военных округов Российской Федерации спланировано проведение четырех двусторонних учений: российско-индийское межвидовое учение «Индра-2022», российско-монгольское учение «Селенга-2022», российско-египетское учение «Стрела дружбы-2022», российско-вьетнамское военное учение.

В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения , Сухопутные войска , Учения
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