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01.01.2022 (10:30)

Более 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) встретили Новый 2022 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в дальней морской зоне.

В настоящее время в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находятся фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», подводные лодки, морской тральщик «Владимир Захарьин» и другие корабли и суда обеспечения.

Накануне командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом. Видеопоздравление заранее было отправлено в дальнюю морскую зону для демонстрации экипажам кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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