01.01.2022 (10:00)
Космические войска ВКС провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами
Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2021 г. провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.
Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.
При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1400 сеансов.
Одними из задач космических войск ВКС являются осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.