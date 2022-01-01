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01.01.2022 (10:00)

Космические войска ВКС провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2021 г. провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1400 сеансов.

Одними из задач космических войск ВКС являются осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Космические войска
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