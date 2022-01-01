01.01.2022 (09:30)

Экипажи подводных лодок Северного флота «Гепард» и «Калуга» завоевали призы Главкома ВМФ России

Подводники Северного флота традиционно стали лучшими в ВМФ России по видам подготовки за 2021 год. Экипаж крейсерской атомной подводной лодки «Гепард» под командованием капитана 1 ранга Михаила Белова победил в состязании на кубок Главнокомандующего ВМФ между многоцелевыми атомными подводными лодками по торпедной стрельбе. В ходе выполнения боевого упражнения подводники-североморцы условно уничтожили отряд боевых кораблей противника, отработав залповую стрельбу торпедами.

Среди дизель-электрических подводных лодок в подобном конкурсе победу одержал экипаж подводной лодки «Калуга» старейшего соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота под командованием капитана 2 ранга Виталия Попова.

Также отличились экипажи крейсеров «Петр Великий» и «Маршал Устинов» дивизии ракетных кораблей, которой командует капитан 1 ранга Игорь Никитин. Они в составе тактической группы лучше всех отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с выполнением зенитных ракетных стрельб по воздушным целям и тоже завоевали для своего соединения кубок Главкома ВМФ.

В состязании между береговыми ударными группами по условному уничтожению кораблей противника с выполнением ракетных стрельб по морским целям победили боевые расчёты отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил под командованием полковника Хамзы Рустамова. Это же соединение стало лучшим на Северном флоте по результатам боевой подготовки за учебный год.

Первая вертолетная эскадрилья отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота стала первой в ВМФ России по противолодочной подготовке.

Всего в 2021 году Северный флот был отмечен шестью призами Главнокомандующего ВМФ России.

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