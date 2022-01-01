01.01.2022 (09:15)

Военные железнодорожники ВВО впервые встретили Новый год на БАМе

Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), встретили свой первый Новый год в блочно-модульных городках на участках строительства.

С поздравительными словами перед военными железнодорожниками выступили представители командования железнодорожных соединений ВВО. После торжественных слов они вручили военнослужащим новогодние подарки, которые организовали для военных железнодорожников представители администраций Сахалинской области и Камчатского края.

После праздничного выступления Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и Президента России Владимира Путина военные железнодорожники встретили свой первый Новый год на БАМе.

В декабре минувшего года специалисты начали укладку нового железнодорожного пути реконструируемой ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

В поселке Огорон Амурской области, на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали, состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу укладки нового железнодорожного пути реконструируемой ветки БАМа.

В реконструкции участка БАМа принимает участие более 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений ВВО. Работы ведутся в условиях сверхнизких температур севера Амурской области, которые достигают днем 35-38 градусов мороза, а ночью - 43-45 градусов ниже нуля.

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