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01.01.2022 (09:00)

Свыше 20 солдатских столовых общевойсковой армии ЗВО прошли модернизацию оборудования в 2021 году

Свыше 20 солдатских столовых гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Московской областях, прошли модернизацию оборудования для приготовления и хранения пищи в 2021 году.

В рамках Гособоронзаказа-2021 в воинские части и соединения армии поставлено около 500 единиц технологического, холодильного и немеханического оборудования: новые электроплиты, пищеварочные котлы, холодильное оборудование, а также пароконвектоматы - профессиональное кухонное тепловое оборудование, позволяющее выпекать, жарить, тушить, томить, варить на пару в короткие сроки.

Также для нужд солдат проведена замена около 50 тысяч единиц хозяйственного имущества.

Для обеспечения военнослужащих в ходе полевых выходов увеличено количество автомобильных кухонь ПАК-200М-04, автоцистерн АЦПТ-10-53501 и автомобильных хлебопекарен ХПА-04.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Гособоронзаказ
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