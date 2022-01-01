01.01.2022 (07:15)
В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении прошла Новогодняя ёлка для детей военнослужащих
В преддверии Нового года в клубе Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прошел праздничный утренник и Новогодняя ёлка для детей военнослужащих.
Открыл праздничное мероприятие Дед мороз, который зажёг вместе с ребятами праздничную ёлку и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым всех гостей.
В рамках новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка провели конкурсы и хороводы с детьми и членами семей военнослужащих. Все дети получили сюрпризы и праздничные подарки от командования гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.
Всего на праздничную ёлку посетило около 200 детей военнослужащих.
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