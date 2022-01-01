01.01.2022 (08:30)

Российские военные в Киргизии провели новогоднюю акцию в подшефных детских учреждениях

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии провели новогоднюю акцию в трех подшефных детских социальных учреждениях.

Более 100 новогодних сладких подарков военные летчики передали воспитанникам учреждений в городе Кант и селе Будёновка.

Российские военнослужащие с 2003 года шефствуют над социальными и учебными учреждениями Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии.

Российская военная база является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основная задача военной базы – контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

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