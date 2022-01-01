Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2022 (08:30)

Российские военные в Киргизии провели новогоднюю акцию в подшефных детских учреждениях

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии провели новогоднюю акцию в трех подшефных детских социальных учреждениях.

Более 100 новогодних сладких подарков военные летчики передали воспитанникам учреждений в городе Кант и селе Будёновка.

Российские военнослужащие с 2003 года шефствуют над социальными и учебными учреждениями Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии.

Российская военная база является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основная задача военной базы – контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане встретили Новый 2022-й год
Главком ВМФ поздравил с Новым годом экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океане
Военные повара ЦВО приготовили около 500 различных национальных блюд в Новый год
В Поволжье более 1,3 тыс. военнослужащих встретили Новый год на боевом дежурстве

Метки:
Праздники , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false