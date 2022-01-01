01.01.2022 (08:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане встретили Новый 2022-й год

Более 3,5 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, встретили Новый 2022 год.

В новогоднюю ночь командир соединения полковник Сергей Горячев вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой встретились с военнослужащими, находящимися на боевом дежурстве и в суточных нарядах. Полковник Горячев поздравил личный состав, а также семьи военнослужащих с наступившим 2022 годом, поблагодарил командиров подразделений за внесенный вклад в боеготовность соединения и высокие личные показатели в служебной деятельности.

«2022 год для военнослужащих будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, тактическими, специальными учениями, конкурсами и состязаниями», - сказал полковник Сергей Горячев.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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