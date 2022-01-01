Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2022 (07:30)

Новый год на боевых постах встретили более 500 расчётов РВСН

Новогоднюю ночь на боевых постах встретили более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек.

В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественного ритуала - развода дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.

Командиры соединений и частей поздравили своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.

Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии – Иркутской.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота встретили Новый год в дежурстве на острове Матуа
Более тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО будут нести дежурство во время новогодних праздников
Командующий РВСН поздравил личный состав, членов семей военнослужащих и ветеранов с Новым годом
Около 1 тысячи военнослужащих ВВО в Забайкалье встретили новый год в составе дежурных сил

Метки:
РВСН , Боевое дежурство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false