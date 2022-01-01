01.01.2022 (06:30)

Медицинскими специалистами ЮВО ревакцинировано более 95% личного состава российской военной базы в Армении

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировали более 95% личного состава российской военной базы в Армении.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей.

Ревакцинация проводится на базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединения. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Свести к минимуму число тяжелых случаев течения болезни в войсках позволила вакцинация личного состава подразделений ЮВО, членов их семей, а также гражданского персонала.

Во всех медицинских учреждениях ЮВО имеется достаточный запас компонентов вакцины, также военнослужащие наращивают поставки жидкого кислорода в медицинские учреждения субъектов Российской Федерации.

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