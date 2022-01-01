01.01.2022 (06:00)

В пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы завершено строительство мола протяженностью 850 метров

В рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) в пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) завершено строительство западного мола.

В ходе гидротехнических работ в военной гавани полностью создана система защитных молов: восточный и западный молы общей протяженностью 1400 м. и 850 м.

В настоящее время НВМБ способна принять более 100 современных боевых кораблей, водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. тонн, для чего имеется 5 причалов.

Всего в рамках ФЦП и генерального плана строительства, во флотском объединении возведено более 70 процентов современных объектов инфраструктуры и сооружений.

В частности: построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры, в том числе усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок с общежитием для размещения личного состава и столовая на 1000 мест.

Справочно:

НВМБ самое большое объединение в составе ВМФ России, в состав которого входят: соединения кораблей охраны водного района и подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и части обеспечения. В настоящее время на вооружении в объединении состоят современные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и патрульные корабли проекта 22160.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице