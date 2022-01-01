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01.01.2022 (05:30)

Военные повара ЦВО приготовили около 500 различных национальных блюд в Новый год

Военные повара Центрального военного округа приготовили около 500 национальных блюд для новогоднего стола военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Для всех военнослужащих были приготовлены традиционные национальные блюда: салат «Оливье», сельдь «под шубой», винегрет, лечо, гуляш и пельмени по-сибирски. В целом, в праздничные дни повсеместно вводится специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. В них будут включены яблоки, апельсины, мандарины, бананы, печенье и конфеты.

Также для российских военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии, предусмотрено включение в меню национальной выпечки: киргизских жареных сдоб – борсоков, таджикских булочек панч и лепешек кулча.

Праздничное меню в новогодние праздники будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники
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