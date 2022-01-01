01.01.2022 (07:00)

Главком ВМФ поздравил с Новым годом экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океане

В адрес командиров и экипажей свыше 70 кораблей и судов, выполняющих задачи военно-морского присутствия в океанской и морской зонах, поступила поздравительная телеграмма Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова. Главком ВМФ выразил уверенность, что военные моряки и далее будут достойно демонстрировать в Мировом океане прославленный Андреевский флаг, а также пожелал подчиненным успехов в выполнении поставленных задач, мастерства и профессионализма, счастья, крепкого здоровья близким военных моряков.

«2021 год для флота стал этапом стабильного развития по всем составляющим. В соответствии с утверждёнными планами продолжился процесс оснащения подводной, надводной, береговой и авиационной компонент. В 2021 году силы ВМФ активно участвовали во всех плановых мероприятиях боевой подготовки, совершенствовали качественные параметры и мастерство в море, в небе и на берегу.



На высоком уровне решалась одна из важнейших задач – военно-морское присутствие в Мировом океане. ВМФ России изо дня в день демонстрировал, что обладает океанским статусом и способен эффективно действовать во всех широтах», - отмечено в поздравительной телеграмме Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

На кораблях и судах ВМФ, находящихся в море, состоялись новогодние праздничные мероприятия. Матросы, мичманы, старшины и офицеры получили поздравления от своих родных и близких.

Поздравление Главкома ВМФ России было направлено, также, в адрес личного состава отдаленных гарнизонов и маячников Маячной службы ВМФ.

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