01.01.2022 (05:00)

В Поволжье более 1,3 тыс. военнослужащих встретили Новый год на боевом дежурстве

Более 1,3 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, встретили Новый 2022 год на боевом дежурстве.

Командиры соединений и частей за несколько часов до наступления Нового года поздравили своих подчинённых, находящихся на постах, в суточных нарядах и несущих боевое дежурство. Они зачитали поздравительную телеграмму командующего общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Командующий пожелал подчиненным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества.

Гвардейская общевойсковая армия — воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав ЦВО. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

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