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01.01.2022 (04:30)

Фрукты и национальные блюда украсили новогодние столы российских военнослужащих в Таджикистане

Более 1,5 тонн местных фруктов и приготовленные национальные блюда украсили новогодние столы военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Меню в новогодние праздники разнообразили яблоки, груши, хурма, а также различные блюда, в том числе плов, шурпа, мастова (густой рисовый суп с бараниной), оши бурида (суп из баранины с горохом и домашней лапшой). На десерт военнослужащим были поданы восточные сладости. С учетом многонациональности личного состава военной базы, повара соединения в период новогодних праздников будут чередовать приготовление национальных блюд разных народов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Военная база , Таджикистан
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