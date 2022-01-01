01.01.2022 (01:15)

Командующий РВСН поздравил личный состав, членов семей военнослужащих и ветеранов с Новым годом

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил личный состав, членов семей военнослужащих и ветеранов с Новым годом:

«Новый год - это время сказать самые тёплые слова своим близким. Сказать им спасибо за понимание и надёжность, за терпение и заботу. Чем больше будет доброты и любви, общей энергии добрых дел, тем увереннее и сильнее мы будем.

Мы всегда радуемся замечательной традиции встречать Новый год в семейном кругу, с близкими и любимыми нами людьми и друзьями, поэтому особые слова благодарности заслуживают те, кто и в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг, с высокой ответственностью несет боевое дежурство, выполняет сложнейшие задачи, обеспечивая нашу безопасность.

Уверен, что в Новом году личный состав Ракетных войск стратегического назначения будет действовать с еще большим настроем, и выйдет на новые рубежи в выполнении планов развития войск. От профессионализма, усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, будущее наших детей и внуков.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры, надежды и любви, улыбок и радости, светлых красок жизни, ярких и радостных событий, чтобы все лучшее, что раскрылось за прошедшее время в каждом из нас, обязательно осталось с нами навсегда. Всего вам самого наилучшего.

С Новым годом!»

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