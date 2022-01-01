01.01.2022 (01:30)
В период новогодних праздников в соединении ВТА спланированы спортивные и культурно-массовые мероприятия
В Тверском соединении и подчиненных воинских частях военно-транспортной авиации на период новогодних праздников запланировано проведение спортивных праздников и культурно-массовых мероприятий среди военнослужащих, а также членов их семей.
Для всех категорий военнослужащих и членов их семей будут проведены спортивные праздники, в рамках которых пройдут соревнования по подвижным играм и военно-спортивным эстафетам.
Также военнослужащие посетят различные культурно-досуговые места различной направленности, которые организуются на территории воинских частей.
В местах проведения спортивно массовых мероприятий будут оборудованы пункты обогрева, выдача горячего чая и постоянный контроль медицинского персонала.
Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.