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01.01.2022 (01:30)

В период новогодних праздников в соединении ВТА спланированы спортивные и культурно-массовые мероприятия

В Тверском соединении и подчиненных воинских частях военно-транспортной авиации на период новогодних праздников запланировано проведение спортивных праздников и культурно-массовых мероприятий среди военнослужащих, а также членов их семей.

Для всех категорий военнослужащих и членов их семей будут проведены спортивные праздники, в рамках которых пройдут соревнования по подвижным играм и военно-спортивным эстафетам.

Также военнослужащие посетят различные культурно-досуговые места различной направленности, которые организуются на территории воинских частей.

В местах проведения спортивно массовых мероприятий будут оборудованы пункты обогрева, выдача горячего чая и постоянный контроль медицинского персонала.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Физподготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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