01.01.2022 (01:00)

Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили за 2021 год более 5000 прыжков с парашютом

Морские пехотинцы Балтийского флота, полностью выполнили программу воздушно-десантной подготовки за 2021 учебный год, совершив более пяти тысяч прыжков с парашютом.

В рамках подготовки морские пехотинцы Балтийского флота совершали прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота, включая и высадки групп в количестве до 30 человек.

До выполнения практических прыжков специалистами и инструкторами по парашютно-десантной подготовке с военнослужащими проведены теоретические и практические занятия. Кроме стандартных парашютов систем использовались и управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет».

В ходе ВДП, флотские парашютисты отработали нестандартные задачи, которые включают в себя нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершение пяти- и 10-километровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного противника - разведывательных дозоров, вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

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