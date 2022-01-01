01.01.2022 (04:00)
В новогодние праздники в общевойсковом объединении ВВО состоится более 150 культурно-досуговых мероприятий
Более 150 культурно-досуговых мероприятий пройдет в течение новогодних праздников в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.
В гарнизонных домах офицеров будут организованы офицерские собрания, балы, вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей. Дети смогут посещать многочисленные новогодние представления, утренники и елки.
Для военнослужащих проходящих военную службу по призыву организованы праздничные концерты, экскурсии в музеи боевой славы соединений и воинских частей, краеведческие музеи. Спланировано проведение спортивных праздников, конкурсов художественной самодеятельности, просмотры видеофильмов.
Новости по теме:
Более тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО будут нести дежурство во время новогодних праздников
В период новогодних праздников в соединении ВТА спланированы спортивные и культурно-массовые мероприятия
Метки: