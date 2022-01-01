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01.01.2022 (03:00)

В Бурятии свыше 600 военнослужащих контрактной службы отправлено в войска ВВО с начала 2021 года

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа, который расположен в городе Улан-Удэ, с начала 2021 года призвали и отправили в войска Восточного военного округа более 600 военнослужащих.

Всего в Республике Бурятия с начала текущего года было подано и рассмотрено более 800 заявлений граждан, желающих проходить военную службу по контракту.

70% военнослужащих будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО Республики Бурятия, остальные отправились служить на подводные лодки и корабли Тихоокеанского флота, соединения ВКС и др.

Напомним, что в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, первые три месяца кандидат будет находиться на испытательном сроке. В случае успешного прохождения курсов интенсивной общевойсковой подготовки и по окончании испытательного срока военнослужащие остаются для дальнейшего прохождения службы.

Помимо этого, в связи с поправкой в законе, военнослужащие, имеющие среднее специальное и высшее образование, имеют право заключить контракт
с Министерством обороны РФ без прохождения военной службы по призыву.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту
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