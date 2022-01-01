01.01.2022 (02:30)

В 2021 году в ВВО проведено более 7 тысяч занятий по вождению техники

В Восточном военном округе в минувшем году организовано и проведено более 7 тысяч занятий по вождению специальных машин и автомобильной техники, в том числе на воде и под водой.

Военнослужащие выполняли зачетные упражнения вождения боевых машин, зачетные упражнения автомобильной техники.

Военнослужащие учебных автомобильных подразделениях изучали теоритические основы управления транспортным средством, безопасность дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. Далее курсанты приступали к вождению автомобиля на закрытых площадках, в течение 13 дней или 30 учебных часов. Они практике усваивали основы управления автомобилем, движение по обозначенным габаритам.

Кроме того, на общевойсковых полигонах округа военнослужащие ВВО учились преодолевать естественные водные преграды на боевых машинах пехоты БМП-2, многоцелевых тягачах МТ-ЛБ.

Упражнения по вождению на плаву выполнялись на специально оборудованных вододромах. На воде механики-водители БМП-2, МТ-ЛБ обходили специальные буйки, обозначающие препятствия, выполняли развороты и отрабатывали другие маневры.

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