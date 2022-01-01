01.01.2022 (02:00)

Более тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО будут нести дежурство во время новогодних праздников

Более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах обеспечат безопасность в суточных нарядах, на боевом дежурстве и караулах во время новогодних праздников.

Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления. Также личному составу суточных нарядов предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу в подразделениях и контрольно-пропускных пунктах.

В казармах накануне праздника были установлены ёлки в соответствии с правилами пожарной безопасности. Кроме того, в местах проживания личного состава транслируются новогодние фильмы, развлекательные и юмористические программы.

В соответствии с указаниями командующего войсками ВВО Героя России генерал-полковника Александра Чайко командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих, которые будут нести службу в суточных нарядах и караулах во время праздничных дней.

В течение всех новогодних праздников военнослужащих ждут спортивные и культурно-досуговые мероприятия. В военных клубах соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО ежедневно будут проводиться концерты и праздничные мероприятия.

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