01.01.2022 (03:30)

Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота встретили Новый год в дежурстве на острове Матуа

Расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота одними из первых военнослужащих на Дальнем Востоке встретили Новый год в дежурстве на острове в центральной части Курильской гряды – Матуа.

Месяц назад расчёты БРК «Бастион» заступили на круглосуточное дежурство на острове Матуа по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

После плановой ротации расчётов военнослужащие вернутся к своим семьям и обменяются новогодними подарками.

Техника, личный состав и материальные средства при подготовке к заступлению на дежурство были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором полностью оборудованы помещения, предназначенные для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице