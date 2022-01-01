01.01.2022 (00:30)
Около 1 тысячи военнослужащих ВВО в Забайкалье встретили новый год в составе дежурных сил
Около 1 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, встретили Новый год в составе дежурных сил.
В новогоднюю ночь командирами подразделений всех степеней было организовано совместное поздравление военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве и в суточных нарядах. Офицеры поздравили военнослужащих с наступающим 2022 годом, поблагодарили личный состав за качественное несение службы.
Во всех соединениях и подразделениях командованием также было организовано поздравление многодетных семей военнослужащих, с выездом представителей воинских частей на дом и вручением подарков.
Мероприятия состоялись с учетом действующих норм и правил по недопущению заболеваемости новой короновирусной инфекцией.