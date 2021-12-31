31.12.2021 (22:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах первые встретили Новый 2022 год

Новый 2022 год первыми встретили военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО первыми увидели поздравление Президента России и Министра обороны. В связи с празднованием Нового Года для военнослужащих по призыву был изменён распорядок дня, а отбой был перенесен на 01:00 ч.

За праздничным столом собрался весь личный состав подразделений кроме личного состава, задействованного в суточных нарядах и боевых дежурствах. Меню военнослужащих в новогодние дни богато фруктами, различными мясными блюдами, салатами и сладостями.

В дни новогодних праздников для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров воинских частей по работе с личным составом и спортивных инструкторов.

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