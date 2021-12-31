31.12.2021 (21:45)

Военнослужащие ВВО, в праздничной обстановке прослушали поздравления Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации и Министра Обороны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ВВО, в праздничной обстановке прослушали поздравления Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации и Министра Обороны

В Забайкальском крае военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в новогоднюю ночь прослушали поздравления Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации и Министра Обороны Российской Федерации с наступившим новым 2022 годом.

К празднику в воинских частях общевойскового объединения украшены комнаты досуга, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

В первые дни нового 2022 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей по работе с личным составом и спортивных инструкторов.

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