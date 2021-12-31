31.12.2021 (21:00)

Заместитель Министра обороны Геннадий Жидко поздравил личный состав дежурных смен, выполняющих задачи боевого дежурства

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко поздравил личный состав дежурных смен, выполняющих задачи боевого дежурства, с наступающим Новым годом и Рождеством.

В своей поздравительной речи генерал-полковник Жидко выразил самые добрые пожелания всем российским военнослужащим, которые в эти праздничные дни выполняют задачи боевого дежурства, и подчеркнул, что российская армия в 2021 году стала еще более современной и технологичной и способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь ее граждан.

Кроме того, в новогоднем поздравлении приняли участие артисты Центрального академического театра Российской Армии.

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