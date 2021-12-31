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31.12.2021 (20:00)

Более 6 тыс. объектов полигонного оборудования подготовлено в ЦВО к зимнему периоду обучения

Более 6 тыс. объектов полигонного оборудования подготовлено к зимнему периоду обучения в Центральном военном округе (ЦВО) в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Кроме этого, на 16 полигонах ЦВО подготовлено 26 участков армейской тактической стрельбы, имитирующих тактическую обстановку для обучения ведению боевых действий в условиях ограниченного пространства: домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов.

Также для повышения эффективности руководства боевой подготовкой на полигонах округа были развернуты 45 пунктов управления, которые позволяют обеспечить качественный и объективный контроль занятий и мероприятий каждому командиру.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Полигон
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