31.12.2021 (19:00)

В 2022 году Балтийский флот продолжит решать задачи международного военного сотрудничества

В новом году спланированы: гастрольные туры ансамбля песни и пляски Балтийского флота во Францию; неофициальные визиты и деловые заходи кораблей и судов флота в порты Индии, Китая, а также других иностранных государств; неофициальные визиты и деловые заходы кораблей ВМС Индии, Китая, Ирана, Бразилии, а также других иностранных государств в порты РФ в зоне ответственности БФ.

В рамках международного военного сотрудничества Балтийского флота отряд боевых кораблей в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» в июле 2021 года принял участие в совместном российско-индийском военно-морском учении «ИНДРА НЭВИ» в акватории Финского залива и совместном российско-иранско-китайском военно-морском учении в Аравийском море.

В 2021 году с целью участия в мероприятиях Главного военно-морского парада в порт Санкт-Петербург, совершены неофициальные визиты фрегата «Табар» ВМС Индии, эсминца «Альборз» и вспомогательного портового корабля «Макран» ВМС Ирана, фрегата «Зульфикар» ВМС Пакистана.

Флот посетили 2 иностранные военных делегации из Судана и Белоруссии с целью проведения переговоров о расширении военно-технического сотрудничества между Вооруженными силами наших государств.

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