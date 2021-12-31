31.12.2021 (17:15)

Последняя воинская команда молодого пополнения осеннего призыва 2021 года прибыла на Черноморский флот

На Черноморский флот прибыла последняя воинская команда с новобранцами осеннего призыва 2021года.

Всего с начала призыва Осень-2021 на корабли и воинские части флота для прохождения военной службы прибыло порядка 2500 тыс. молодых людей.

Все военнослужащие из состава молодого пополнения после прибытия на флот проходят подготовительный курс под руководством опытных командиров и наставников, в ходе которого получают необходимые для прохождения военной службы знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки и основам безопасности военной службы.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий после прибытия молодого пополнения к местам прохождения службы военнослужащие на 14 дней размещаются в отдельной казарме, при этом их питание и обучение организовано отдельно от остальных подразделений. Контроль состояния здоровья новобранцев осуществляется постоянно, с проведением термометрии не реже трёх раз в сутки.

Кроме того, во всех подразделениях функционируют комнаты психологической разгрузки и отдыха, где специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе, а также пройти этап становления в военной профессии.

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