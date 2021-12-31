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31.12.2021 (18:15)

Военнослужащие ЦВО поздравили с наступающим Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко»

В Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников муниципального казенного учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Юргинского муниципального округа «Солнышко».

Мероприятие началось с проведения экскурсии по военному полигону, где ребятам показали боевые машины пехоты БМП-2. Детям рассказали о принципах работы основных систем боевой машины и дали возможность почувствовать себя механиком-водителем и посидеть за её штурвалом.  Особым событием для ребят стала возможность прокатиться по полигону на боевых машинах.

Кроме этого, военнослужащие соединения посетили детский утренник в социально-реабилитационном центре, где поздравили ребят сладкими подарками.

Праздничное мероприятие для детей прошло в рамках новогодней акции «Исполни детскую мечту».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники
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