31.12.2021 (16:00)

Осенний 2021 года призыв граждан на военную службу завершен

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 556 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тыс. человек.

В этом году осенний призыв граждан на военную службу проходил, как и в предыдущие призывные кампании, в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий были заблаговременно внесены корректировки. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 октября с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия СОVID-19.

С 20 октября начались отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу около тысячи граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 31 воинский эшелон, 55 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 61 чартерный рейс гражданской авиации и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в военных комиссариатах и сборных пунктах субъектов Российской Федерации.

При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной эпидемиологической обстановке, в условиях ограничительных мер, введенных в регионах страны.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек). Напомним, что в спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Как и во время предыдущих призывов была организована работа «прямых телефонных линий» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно- мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тыс. звонков. При этом большинство призывников и их близких интересовали вопросы прохождения мероприятий призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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