Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2021 (15:30)

Телемост с космонавтом подарили летчики ЦВО учащимся школы в Екатеринбург

Военнослужащие транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках всероссийской акции «Елка желаний», исполнили мечту екатеринбургских школьников и организовали телемост с космонавтом.

Военные летчики, которые участвуют в поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», узнали об увлеченности школьников космонавтикой и в рамках акции «Елка желаний» организовали телемост с российским космонавтом-испытателем Прокопьевым Сергеем Валерьевичем. В ходе мероприятия, которое прошло в школьном музее авиации, учащиеся 6-го, 7-го, 8-го и 11-го классов беседовали с Сергеем Валерьевичем о том, как проходил его полет на орбиту и подробностях научных экспериментов, которые он ставил в космосе.

Кроме того, Сергей Прокопьев рассказал детям, как стать космонавтом и какие требования сейчас предъявляют к участникам космического отряда. В завершении мероприятия школьники пригласили Сергея Прокопьева посетить школьный музей и попросили передать в его коллекцию свою фотографию с личным автографом космонавта. Фотографию доставят в Екатеринбург на самолете Ан-12, который перевозил спускаемый аппарат «Союза МС-20» из Жезказгана в Москву.

Сергей Валерьевич Прокопьев родился 19 февраля 1975 года в Свердловске. В 1992 году окончил среднюю школу № 64 в Екатеринбурге. Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса». Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» в июне-декабре 2018 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-56/57. Продолжительность полёта составила 196 суток 17 часов 49 минут 20 секунд. Совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 15 часов 31 минута. До поступления в отряд космонавтов служил военным лётчиком, подполковник запаса.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Первыми Новый 2022 год в Военно-Морском Флоте России встретят на маяке Русская Кошка на Чукотке
Стратегические ракетчики передали новогодние подарки воспитанникам Детских домов
Командующий Каспийской флотилией поздравил военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал с наступающим Новым годом
В Технополисе прошло мероприятие, посвященное празднованию Нового года

Метки:
Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false