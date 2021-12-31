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31.12.2021 (14:30)

В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги за год миротворческой деятельности

Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), выполнявший на протяжении года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных Миротворческих Сил (СМС), подвёл итоги миротворческой деятельности.

В этом году в Приднестровье отметили 29-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, включая текущий год в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Российские военнослужащие, несущие службу на миротворческих постах, не раз спасали жизни местных жителей, попадавших в чрезвычайные ситуации. Так в текущем году российские миротворцы оказали первую медицинскую помощь людям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие после чего, вызвали специальные службы.

Выполняя миротворческую миссию, военнослужащие так же принимали активное участие в жизни региона пребывания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Миротворец
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