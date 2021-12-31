31.12.2021 (14:00)

Стратегические ракетчики передали новогодние подарки воспитанникам Детских домов

Военнослужащие Тейковского (Ивановская область) и Бологовского (Тверская область), Барнаульского (Алтайский край) ракетных соединений передали новогодние подарки воспитанникам подшефных Детских домов. Кроме того, в гарнизонах РВСН с участием Деда Мороза предусмотрены адресные поздравления детям из многодетных семей с неукоснительным выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Более 1000 детей со всей России в Новогоднюю ночь получат подарки, переданные военнослужащими РВСН.

В рамках новогодних мероприятий в гарнизонах РВСН традиционно проводится ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».

Вместо новогодних игрушек дети повесят на главные городские елки

в гарнизонах РВСН письма для Деда Мороза. Каждый неравнодушный житель военного городка может стать волшебником и исполнить пожелания детей.

Поздравления детей Дедом Морозом в гарнизонах РВСН спланировано и в тех семьях, в которых глава семейства в Новый год будет нести боевое дежурство. Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек.

Для детей с ограниченными возможностями праздничная елка зажгла свои огни в фойе Дворца культуры главного гарнизона РВСН Подмосковной Власихи.

В мероприятии приняли участие дети разного возраста, их родители

и гости. Новогодний концерт позволил ребятишкам окунуться в атмосферу новогодней сказки, а полученные подарки ощутить приближение самого волшебного праздника в году.

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