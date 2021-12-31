31.12.2021 (13:30)

Российских военнослужащих в Приднестровье обеспечивают жильём на территории Российской Федерации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги за 2021 календарный год по вопросу обеспечения личного состава соединения.

Военнослужащих, у которых возникло право на получение жилья, обеспечивают посредствам накопительно-ипотечной системы, жилищными субсидиями на строительство (приобретение) жилого помещения или квартирами.

В 2021 году около 10 российских военнослужащих, проходящих службу за границей в Приднестровье, получили постоянное жильё в Московской и Ленинградской областях, а также выбрали альтернативный вариант жилищного обеспечения – жилищную субсидию. Ещё около 60 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, участников накопительно-ипотечной системы, обналичили денежные средства для жилищного обеспечения.

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