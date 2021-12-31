Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2021 (13:30)

Российских военнослужащих в Приднестровье обеспечивают жильём на территории Российской Федерации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги за 2021 календарный год по вопросу обеспечения личного состава соединения.

Военнослужащих, у которых возникло право на получение жилья, обеспечивают посредствам накопительно-ипотечной системы, жилищными субсидиями на строительство (приобретение) жилого помещения или квартирами.

В 2021 году около 10 российских военнослужащих, проходящих службу за границей в Приднестровье, получили постоянное жильё в Московской и Ленинградской областях, а также выбрали альтернативный вариант жилищного обеспечения – жилищную субсидию. Ещё около 60 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, участников накопительно-ипотечной системы, обналичили денежные средства для жилищного обеспечения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Приднестровье с российскими военнослужащими проведены показательные занятия по противопожарной безопасности
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ЦВО приблизились к порогу коллективного иммунитета
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

Метки:
Жилье , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false