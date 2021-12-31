31.12.2021 (13:00)

Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут находиться на боевом посту в новогоднюю ночь

Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

Во время празднования Нового года специалисты танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических и тыловых подразделений на боевом дежурстве и службе будут нести дежурство за безопасностью сухопутной территории, в то время как военнослужащие зенитно-ракетных подразделений совместно со специалистами РЭБ будут охранять воздушное пространство. Особое внимание будет уделяться недопущению диверсии в парках боевых машин, складах, арсеналах, узлах связи и пунктов управления общевойсковой армии ЗВО.

Также на территории гарнизонов, где дислоцируются части и соединения общевойсковой армии ЗВО обеспечена совместная работа дежурных подразделений противодействия терроризму, военной полиции и военной автоинспекции.

В соответствии с указаниями командования общевойсковой армии ЗВО, все военнослужащие, находящиеся на боевом посту в новогоднюю ночь, также получат праздничные блюда и подарки от командиров подразделений.

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