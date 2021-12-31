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31.12.2021 (12:45)

В Ярославской области на вооружение инженерно-саперного полка танковой армии ЗВО поступит в 2022 году несколько роботизированных комплексов «Уран-6»

На вооружение инженерно-саперного пока гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Ярославской области, поступит несколько робототехнических комплекса разминирования «Уран-6» в 2022 году.

Комплекс управляется оператором при помощи пульта с расстояния до 1 километра, что обеспечивает безопасное удаление при разрывах мин и снарядов.

Не смотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания. Комплекс значительно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Инженерные войска , Перевооружение
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