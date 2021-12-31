Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2021 (11:30)

На аэродромах ЗВО продолжается заготовка сжиженного кислорода для передачи в медицинские учреждения

На территории Тверской, Воронежской, Смоленской, Курской областей и Республики Карелия военнослужащие авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают заготовку жидкого кислорода для обеспечения нужд медицинских учреждений в связи с неблагоприятной обстановкой по заболеваемости Сovid-19.

Аэродромы объединения оснащены кислорододобывающими станциями АКДС-70 и ТКДС-100, предназначенными для получения жидкого и газообразного кислорода медицинского качества в полевых условиях.

Кислород используется в бортовых системах самолета, предназначенных для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полётов и катапультировании.

Помощь регионам оказывается по указанию Министра обороны Российской Федерации после обращений ряда глав регионов. Западный военный округ уже передал в областные и региональные больницы более 150 тонн кислорода.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 600 пациентов с COVID-19 прошли лечение в многофункциональном медицинском центре ЮВО в Волгограде
Завершилась ревакцинация строителей БАМа в Амурской области
Более 133 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Военные медики танковой армии ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после успешного выполнения задач по борьбе с COVID-19 в Тульской области

Метки:
Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false