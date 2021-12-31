31.12.2021 (11:30)

На аэродромах ЗВО продолжается заготовка сжиженного кислорода для передачи в медицинские учреждения

На территории Тверской, Воронежской, Смоленской, Курской областей и Республики Карелия военнослужащие авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают заготовку жидкого кислорода для обеспечения нужд медицинских учреждений в связи с неблагоприятной обстановкой по заболеваемости Сovid-19.

Аэродромы объединения оснащены кислорододобывающими станциями АКДС-70 и ТКДС-100, предназначенными для получения жидкого и газообразного кислорода медицинского качества в полевых условиях.

Кислород используется в бортовых системах самолета, предназначенных для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полётов и катапультировании.

Помощь регионам оказывается по указанию Министра обороны Российской Федерации после обращений ряда глав регионов. Западный военный округ уже передал в областные и региональные больницы более 150 тонн кислорода.

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