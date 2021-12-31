31.12.2021 (11:00)

Инженерные войска в 2021 году получили более 500 единиц современной инженерной техники

В соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в 2021 году поставлено более 500 единиц инженерной техники, более 25 тыс. комплектов инженерного имущества и различных инженерных боеприпасов.

В рамках гособоронзаказа в войска предприятиями промышленности поставлены современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, скрытия и имитации, комплекты фортификационных сооружений, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий.

Закупка основных образцов инженерной техники синхронизирована с поставкой учебно-тренировочных средств – динамических тренажеров и учебных мультимедийных классов подготовки специалистов. Это динамические тренажеры машин инженерного вооружения – экскаваторов одноковшовых, буксирно-моторных катеров, автомобильных кранов, плавающих транспортёров, путепрокладчиков, инженерных машин разграждения, инженерных систем дистанционного минирования.

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