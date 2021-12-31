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31.12.2021 (10:30)

Командующий Каспийской флотилией поздравил военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал с наступающим Новым годом

Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Александр Пешков поздравил всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал флотилии с наступающим Новым годом.

Командующий поблагодарил военнослужащих, находящихся на боевом посту вдали от дома, за службу и самоотверженный труд при выполнении служебных задач. Пожелал всем высоких результатов и достижений по службе, чтобы 2022 год принес в каждую семью мир, согласие, благополучие, исполнение самых заветных желаний, успешного преодоления жизненных трудностей, праздничного, светлого настроения, добра и радости.

Также командующий КФл отметил, что флотилия успешно выполняет учебно-боевые задачи в акватории Каспийского моря, в современном облике и в новых условиях, после полной передислокации корабельных сил КФл в пункт базирования Дагестан.

В уходящем 2021 году выполнен большой объём работ и мероприятий по обустройству Каспийской флотилии в новом пункте базирования. На данный момент в Махачкале и Каспийске для военнослужащих и членов их семей созданы комфортные условия: совершенствуется социальная инфраструктура, возводятся новые детские сады и школы, расширяется жилой фонд для военнослужащих. Это позволяет экипажам кораблей и береговым силам флотилии ещё более эффективно и качественно выполнять свой воинский долг по обороне Каспийских рубежей, не переживая за условия проживания своих семей.

В честь наступающего Нового года на кораблях и в воинских частях КФл личному составу подготовлено праздничное меню, состоящее из блюд национальных кухонь, сладких угощений и фруктов, а для детей военнослужащих – подарки и развлекательные программы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Праздники
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